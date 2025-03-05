Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам, мужчины: во сколько командный спринт, где смотреть

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам, мужчины: во сколько командный спринт, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 марта, в норвежском Тронхейме состоится мужской командный спринт классическим стилем в рамках чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Трансляцию финальной гонки покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Арена». Начало — в 16:25 мск. Предварительный забег начнётся в 13:29.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Мужчины. Командный Спринт Классический стиль. Квалификация
05 марта 2025, среда. 13:29 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Командный спринт, классический стиль. Квалификация. Стартовый лист (частично):

1. Финляндия (Ристоматти Хакола, Лаури Вуоринен).
2. Швеция (Калле Хальфварссон, Эдвин Ангер).
4. США (Гус Шумахер, Джеймс Скунмейкер).
5. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо).
6. Швейцария (Яник Рибли, Валерио Гронд).
7. Италия (Давиде Грац, Федерико Пеллегрино).
8. Чехия (Иржи Туз, Михал Новак).
9. Франция (Жуль Шаппа, Ришар Жув).

Календарь ЧМ по лыжным гонкам
Медальный зачёт ЧМ по лыжным гонкам
Материалы по теме
Чемпионат мира — 2025 по лыжам, командный спринт, женщины: во сколько начало, где смотреть
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android