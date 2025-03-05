Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам, мужчины: во сколько командный спринт, где смотреть

Сегодня, 5 марта, в норвежском Тронхейме состоится мужской командный спринт классическим стилем в рамках чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Трансляцию финальной гонки покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Арена». Начало — в 16:25 мск. Предварительный забег начнётся в 13:29.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Командный спринт, классический стиль. Квалификация. Стартовый лист (частично):

1. Финляндия (Ристоматти Хакола, Лаури Вуоринен).

2. Швеция (Калле Хальфварссон, Эдвин Ангер).

4. США (Гус Шумахер, Джеймс Скунмейкер).

5. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо).

6. Швейцария (Яник Рибли, Валерио Гронд).

7. Италия (Давиде Грац, Федерико Пеллегрино).

8. Чехия (Иржи Туз, Михал Новак).

9. Франция (Жуль Шаппа, Ришар Жув).