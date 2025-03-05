Клебо и Вальнес с лучшим временем квалифицировались в финал командного спринта на ЧМ
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В норвежском Тронхейме завершилась квалификация мужского командного спринта классическим стилем в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам — 2025. Первое место заняли норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес. Их суммарное время 6.19,21.
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Мужчины. Командный Спринт Классический стиль. Квалификация
05 марта 2025, среда. 13:29 МСК
Окончено
Вторыми в финал квалифицировались Ристоматти Хакола и Лаури Вуоринен из Финляндии, проигравшие лидерам 4,0. Тройку лучших замкнули представители Франции Жуль Шаппа и Ришар Жув (4,6).
В финальном забеге выступят 15 лучших команд по суммам результатов их представителей в квалификации.
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Командный спринт, квалификация:
- Норвегия (Йоханнес Клебо, Эрик Вальнес) — 6.19,21.
- Финляндия (Ристоматти Хакола, Лаури Вуоринен) — отставание 4,0.
- Франция (Жуль Шаппа, Ришар Жув) +4,6.
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