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Клебо и Вальнес с лучшим временем квалифицировались в финал командного спринта на ЧМ

В норвежском Тронхейме завершилась квалификация мужского командного спринта классическим стилем в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам — 2025. Первое место заняли норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес. Их суммарное время 6.19,21.

Вторыми в финал квалифицировались Ристоматти Хакола и Лаури Вуоринен из Финляндии, проигравшие лидерам 4,0. Тройку лучших замкнули представители Франции Жуль Шаппа и Ришар Жув (4,6).

В финальном забеге выступят 15 лучших команд по суммам результатов их представителей в квалификации.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Командный спринт, квалификация: