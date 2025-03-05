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«Актёры крепостного театра настолько тупые». Дмитрий Губерниев ответил Егору Сорину

«Актёры крепостного театра настолько тупые». Дмитрий Губерниев ответил Егору Сорину
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Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику Егора Сорина, тренера сборной России по лыжным гонкам, в свою сторону. Сорин заявил, что Губерниев как советник министра спорта не должен высказываться по поводу судейства.

«Как говорил незабвенный Олег Табаков: «Такому рассказчику да хрен за щеку!!» Актёры крепостного театра настолько тупые, что не понимают очевидных вещей!!! Спорт существует для зрителей (болельщиков)!!! Тут кровати переставлять бессмысленно — персонажей надо менять…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Дмитрий Губерниев подверг критике работу судейской коллегии на чемпионате России — 2025 по лыжным гонкам. Во вторник, 4 марта, в полуфинале спринта Александр Большунов зацепил лыжи и палки Сергея Устюгова во время ускорения, за что получил жёлтую карточку от судей. Лыжница Анастасия Кириллова лишилась серебряной медали из-за инцидента на финишной прямой.

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