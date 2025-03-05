Итальянки выиграли квалификацию командного спринта на ЧМ-2025, шведки — вторые
Итальянские лыжницы Катерина Ганц и Федерика Кассоль одержали победу в квалификации командного спринта классическим стилем на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия). Второе место заняли шведки Йонна Сундлинг и Майя Дальквист, отставшие от итальянок на 3,79 секунды. Тройку лидеров замкнули норвежки Лотта Уднес Венг и Кристине Ставос Шистад (+4,13).
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Женщины. Командный спринт, квалификация:
- Катерина Ганц и Федерика Кассоль (Италия) — 7.53,89.
- Йонна Сундлинг и Майя Дальквист (Швеция) — отставание 3,79.
- Лотта Уднес Венг и Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +4,13.
- Аня Вебер и Надине Фендрих (Швейцария) +7,44.
- Катержина Янатова и Тереза Беранова (Чехия) +12,10.
- Джессика Диггинс и Джулия Керн (США) +17,60.
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