Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Итальянки выиграли квалификацию командного спринта на ЧМ-2025, шведки — вторые

Итальянки выиграли квалификацию командного спринта на ЧМ-2025, шведки — вторые
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянские лыжницы Катерина Ганц и Федерика Кассоль одержали победу в квалификации командного спринта классическим стилем на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия). Второе место заняли шведки Йонна Сундлинг и Майя Дальквист, отставшие от итальянок на 3,79 секунды. Тройку лидеров замкнули норвежки Лотта Уднес Венг и Кристине Ставос Шистад (+4,13).

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Женщины. Командный Спринт Классический стиль. Квалификация
05 марта 2025, среда. 13:00 МСК
Окончено

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Женщины. Командный спринт, квалификация:

  1. Катерина Ганц и Федерика Кассоль (Италия) — 7.53,89.
  2. Йонна Сундлинг и Майя Дальквист (Швеция) — отставание 3,79.
  3. Лотта Уднес Венг и Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +4,13.
  4. Аня Вебер и Надине Фендрих (Швейцария) +7,44.
  5. Катержина Янатова и Тереза Беранова (Чехия) +12,10.
  6. Джессика Диггинс и Джулия Керн (США) +17,60.
Материалы по теме
Да что творится на лыжном чемпионате мира? Йохауг вновь проиграла всего мгновение!
Да что творится на лыжном чемпионате мира? Йохауг вновь проиграла всего мгновение!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android