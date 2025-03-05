Итальянки выиграли квалификацию командного спринта на ЧМ-2025, шведки — вторые

Итальянские лыжницы Катерина Ганц и Федерика Кассоль одержали победу в квалификации командного спринта классическим стилем на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия). Второе место заняли шведки Йонна Сундлинг и Майя Дальквист, отставшие от итальянок на 3,79 секунды. Тройку лидеров замкнули норвежки Лотта Уднес Венг и Кристине Ставос Шистад (+4,13).

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Женщины. Командный спринт, квалификация: