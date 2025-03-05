«Дело журналистов — добывать информацию». Вайцеховская — о конфликте Губерниева с ФЛГР

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный журналист Елена Вайцеховская высказалась о конфликте спортивного комментатора Дмитрия Губерниева с Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР) по поводу инцидентов в спринте на чемпионате страны.

«Достаточно необдуманная стычка Димы Губерниева с лыжниками (а по сути — с Еленой Вяльбе) на тему судейства мне представляется не конфликтом, в котором как бы предполагается занять чью-то сторону, а отчасти следствием многолетней кулуарности вида спорта. Лыжи, если сравнивать их с биатлоном, очень долго жили в своём замкнутом кругу, без повышенного внимания СМИ в том числе.

Те или иные нарушения в гонках — достаточно рядовая ситуация, дежурная. Механизм принятия решений давно известен и отлажен, система оповещения причастных — тоже. Доводить или нет эти решения до СМИ в каком-то особенном порядке — не думаю, что такой вопрос вообще стоял. Скорее, допущу, что об этом просто никто не задумывался. В конце концов, это дело журналистов — добывать информацию. Да и добыть не проблема, когда знаешь, как система работает», — написала Вайцеховская на своей странице в телеграм-канале.

Напомним, Губерниев раскритиковал организаторов чемпионата России – 2025 в Казани за непредоставление информации о дисциплинарных санкциях в отношении лыжников во время спринтерских гонок.