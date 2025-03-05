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«Мне пишут, что все бы забыли про биатлон». Вайцеховская — о работе Губерниева на лыжах

«Мне пишут, что все бы забыли про биатлон». Вайцеховская — о работе Губерниева на лыжах
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный журналист Елена Вайцеховская высказалась об освещении чемпионата России – 2025 по лыжным гонкам на фоне конфликта спортивного комментатора Дмитрия Губерниева с ФЛГР.

«Чемпионат России в Казани стал (и продолжает им быть) грандиозным во всех отношениях праздником. Невероятным просто. Мне даже в личку написали: если бы Губерниев в тандеме с Александром Легковым освещали лыжные соревнования так, как делают это сейчас, все вообще забыли бы о существовании биатлона.

Абсолютно согласна с тем, что освещают блестяще. Но когда много работаешь в эфире и стараешься делать это максимально качественно, нужен постоянный приток информации, причём со всех сторон, не только от спикеров.

И вот тут, конечно же, своевременная информация о каких-то гоночных казусах и нарушениях, которая доставлялась бы напрямую, журналистам не помешала бы. Такого не предписывают правила, но выиграли бы от этого все», — написала Вайцеховская на своей странице в телеграм-канале.

Напомним, Губерниев раскритиковал организаторов чемпионата России – 2025 в Казани за непредоставление информации о дисциплинарных санкциях в отношении лыжников во время спринтерских гонок.

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