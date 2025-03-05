Сноубордистка Есения Степанова рассказала, как иностранцы реагируют на отстранение России

Российская сноубордистка Есения Степанова рассказала, что её подруга австрийская сноубордистка Анна Гессер и другие коллеги считают несправедливым отстранение спортсменов из России от международных соревнований.

«Они все говорят: «I'm so sorry» (улыбается). Например, моя подруга австрийская олимпийская чемпионка Анна Гессер, как и другие спортсмены, считает, что спорт должен быть вне политики, что русские спортсмены должны участвовать и показывать свой талант, потому что сейчас, по сути, это просто дорога в никуда, если ты не можешь соревноваться», — сказала Степанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юлией Сидоровой.