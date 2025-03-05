«Это был шок». Российская сноубордистка рассказала, как её выгнали с первенства мира

Российская сноубордистка Есения Степанова вспомнила, как в 2022 году её не допустили на первенство мира в Швейцарии.

«В 2022 году я ещё не поняла, что нас закроют на такой срок. В момент, когда закрыли, мне было 17 лет, и я находилась в Швейцарии на первенстве мира, в котором нам запретили участвовать. Для меня это был, конечно, шок. Я собиралась показать себя, а в итоге мы просто улетели в Москву. Но тогда я ещё не совсем понимала, что вообще происходит. Со временем только осознала, что это надолго и надо просто ждать. Но цель у меня всё равно остаётся до сих пор — это Олимпийские игры», — сказала Степанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юлией Сидоровой.