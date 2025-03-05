«Надежда умирает последней». Чемпионка России по сноуборду — о шансах выступить на ОИ-2026

Российская сноубордистка Есения Степанова выразила надежду на поездку на Олимпийские игры — 2026 в Италию.

«Нужно просто ждать и мотивироваться тем, что есть, то есть ставить какие-то маленькие цели. Для меня, например, сейчас это чемпионат России: вот чемпионат России, а там посмотрим, вдруг нас откроют. И вот так вот по чуть-чуть. Но тяжело следовать какой-то мотивации, когда всё закрыто. Для меня пока остаётся мотивацией то, что у нас остался год до Олимпиады. Вдруг нас сейчас откроют.

Если вдруг каким-то образом откроют, сейчас не хочу никак сглазить, то, возможно, мы успеем. Но нужно будет ещё успеть отобраться, а это довольно долгий процесс. Отбор довольно сложный, нужно набрать достаточное количество баллов на Кубках Европы, чтобы попасть на мир и уже по Кубкам мира войти топ-30 за два сезона, чтобы поехать на Олимпиаду. Два сезона у нас уже в любом случае не будет. По сезону ты должен так хорошо выступить, чтобы войти в топ-30. Поэтому отобраться на Олимпиаду будет сложновато. Как бы успеть. Но это, наверное, главная цель, к которой я стремлюсь. Надежда умирает последней», — сказала Степанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юлией Сидоровой.