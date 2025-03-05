«Обучаюсь высшему пилотажу». Чемпионка России по сноуборду — об увлечении авиаспортом

Российская сноубордистка, победительница Всероссийской спартакиады сильнейших — 2024 Есения Степанова рассказала о своём увлечении авиаспортом.

«Моя мама – заслуженный мастер спорта России по высшему пилотажу. Я всё детство провела на аэродроме, и, видимо, из-за этого было какое-то отвержение, не хотелось самой даже пробовать. Но в 15 лет я всё-таки решилась, и мне очень понравилось. Я сама пошла обучаться на частного пилота. Мама сказала, мол, сначала будешь прыгать с парашютом. Я прыгнула. Потом сказала научиться летать на планере. Я научилась. И только после этого она разрешила обучаться на управление однодвигательным самолётом. И так по чуть-чуть. Сейчас я тоже обучаюсь у мамы высшему пилотажу, когда есть время летом. Сейчас могу летать самостоятельно на Cessna 172.

Я думаю, когда-нибудь я точно смогу вместе с мамой крутить фигуры высшего пилотажа. Я и на соревнованиях выступаю по высшему пилотажу. Правда, во второй и третьей лигах, но потихоньку двигаюсь. Первые медальки тоже есть (улыбается). Эти лиги ещё идут с инструктором, потому что это начинающий уровень и там без него никак. Мне нужно ещё побольше времени уделять высшему пилотажу», — сказала Степанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юлией Сидоровой.