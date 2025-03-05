«Только дуракам неведом страх». Чемпионка России по сноуборду — об исполнении своих трюков

Российская сноубордистка победительница Всероссийской спартакиады сильнейших — 2024 Есения Степанова рассказала о преодолении страха во время исполнения трюков в сноуборде.

«Только дуракам неведом страх (улыбается). Каким бы бесстрашным ты ни был, всё равно понимаешь границы, насколько сложный ты можешь попробовать трюк, насколько вообще это уместно. В общем, страх всегда есть, но его надо направлять в нужное русло.

На выступлениях у меня страха нет. В основном я испытываю его тогда, когда пробую какой-то новый трюк или впервые прыгаю с какого-то большого трамплина, где ещё не уверена в нужной скорости. Но стоит всё обдумать, и страха становится намного меньше. А перед соревнованиями это уже больше концентрация, то есть страха там уже нет, потому что я знаю свою программу, знаю, что делаю», — сказала Степанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юлией Сидоровой.