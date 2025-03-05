Наталья Терентьева пропустит гонку с раздельным стартом на чемпионате России — 2025

Олимпийская чемпионка — 2022 в эстафете лыжница Наталья Терентьева не примет участия в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем в рамках чемпионата России — 2025 в Казани. Её фамилия отсутствует в стартовом протоколе разделки, опубликованном на сайте Федерации лыжных гонок России.

Напомним, Непряева уже завоевала две золотые медали чемпионата России — 2025, победив в скиатлоне и спринтерской гонке классическим стилем. Также она в составе сборной Татарстана — 1 заняла второе место в смешанной эстафете 4x5 км.

Женская индивидуальная гонка на 10 км состоится в четверг, 6 марта, и начнётся в 11:00 мск.