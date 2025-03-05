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Шведки Сундлинг и Дальквист выиграли командный спринт на ЧМ-2025, Норвегия — седьмая

Шведки Сундлинг и Дальквист выиграли командный спринт на ЧМ-2025, Норвегия — седьмая
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Шведские лыжницы Йонна Сундлинг и Майя Дальквист завоевали золотые медали в командном спринте классикой на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия).

Серебряные награды достались представительницам США Джессике Диггинс и Джулии Керн. Тройку призёров замкнули Аня Вебер и Надине Фендрих из Швейцарии. Хозяйки соревнований норвежки Лотта Уднес Венг и Кристине Ставос Шистад стали лишь седьмыми.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Женщины. Командный Спринт Классический стиль. Четвертьфинал. Забег 1
05 марта 2025, среда. 16:30 МСК
Окончено

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Женщины. Командный спринт:

  1. Йонна Сундлинг и Майя Дальквист (Швеция) — 20.51,63.
  2. Джессика Диггинс и Джулия Керн (США) — отставание 2,90.
  3. Аня Вебер и Надине Фендрих (Швейцария) +9,13.
  4. Кертту Нисканен и Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +14,36.
  5. Катерина Ганц и Федерика Кассоль (Италия) +51,52.
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