Вальнес и Клебо выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам

Норвежские лыжники Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо завоевали золотые медали в командном спринте классикой на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия).
Серебряные награды достались представителям Финляндии Ристоматти Хаколе и Лаури Вуоринену. Тройку призёров замкнули Оскар Свенссон и Эдвин Ангер из Швеции.
Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Командный спринт:
1. Эрик Вальнес – Йоханнес Клебо (Норвегия) – 18.27,71.
2. Ристоматти Хакола – Лаури Вуоринен (Финляндия) — отставание + 4,10.
3. Оскар Свенссон – Эдвин Ангер (Швеция) +4,11.
4. Давиде Грац – Федерико Пеллегрино (Италия) +4,40.
5. Жуль Шаппа – Ришар Жув (Франция) +10,17.
6. Гус Шумахер – Джеймс Скунмейкер (США) +12,30.