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Вальнес и Клебо выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам

Вальнес и Клебо выиграли командный спринт на чемпионате мира по лыжным гонкам
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Норвежские лыжники Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо завоевали золотые медали в командном спринте классикой на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия).

Серебряные награды достались представителям Финляндии Ристоматти Хаколе и Лаури Вуоринену. Тройку призёров замкнули Оскар Свенссон и Эдвин Ангер из Швеции.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Командный спринт:

1. Эрик Вальнес – Йоханнес Клебо (Норвегия) – 18.27,71.

2. Ристоматти Хакола – Лаури Вуоринен (Финляндия) — отставание + 4,10.

3. Оскар Свенссон – Эдвин Ангер (Швеция) +4,11.

4. Давиде Грац – Федерико Пеллегрино (Италия) +4,40.

5. Жуль Шаппа – Ришар Жув (Франция) +10,17.

6. Гус Шумахер – Джеймс Скунмейкер (США) +12,30.

ЧМ-2025 по лыжным гонкам. Календарь
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