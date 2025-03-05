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Никита Крюков — о прошедших гонках ЧР-2025: результаты пока в целом прогнозируемые

Никита Крюков — о прошедших гонках ЧР-2025: результаты пока в целом прогнозируемые
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Олимпийский чемпион 2010 года, российский лыжник Никита Крюков поделился впечатлениями от состоявшихся гонок на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани.

«Результаты пока в целом прогнозируемые. От кого ждали медалей, те их и завоёвывают. Хотя без сюрпризов тоже не обошлось. Самая большая неожиданность — победа в смешанной эстафете команды Татарстан-2», — приводит слова Крюкова пресс-служба ОКР

2 марта вторая команда Республики Татарстан в составе с Анастасией Фалеевой, Сергеем Ардашевым, Лидией Горбуновой и Сергеем Забалуевым выиграла смешанную эстафету в рамках чемпионата России — 2025.

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