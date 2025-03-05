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Йоханнес Клебо сравнялся с Петтером Нортугом по количеству золотых медалей на ЧМ

Йоханнес Клебо сравнялся с Петтером Нортугом по количеству золотых медалей на ЧМ
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо сравнялся с Петтером Нортугом по количеству золотых медалей на чемпионатах мира. Оба спортсмена завоевали по 13 наград, что является рекордом по количеству золота ЧМ в мужских лыжах.

Сегодня, 5 марта, Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо завоевали золотые медали в командном спринте классикой на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия). Отметим, Клебо победил в четырёх из четырёх гонок на соревнованиях в Тронхейме. Ранее норвежец стал первым в личном спринте, скиатлоне и разделке.

Норвежские лыжники лидируют в медальном зачёте чемпионата мира — 2025 в Тронхейме. Они взяли 11 наград, четыре из которых — золотые.

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