Йоханнес Клебо сравнялся с Петтером Нортугом по количеству золотых медалей на ЧМ

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо сравнялся с Петтером Нортугом по количеству золотых медалей на чемпионатах мира. Оба спортсмена завоевали по 13 наград, что является рекордом по количеству золота ЧМ в мужских лыжах.

Сегодня, 5 марта, Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо завоевали золотые медали в командном спринте классикой на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия). Отметим, Клебо победил в четырёх из четырёх гонок на соревнованиях в Тронхейме. Ранее норвежец стал первым в личном спринте, скиатлоне и разделке.

Норвежские лыжники лидируют в медальном зачёте чемпионата мира — 2025 в Тронхейме. Они взяли 11 наград, четыре из которых — золотые.