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«Было нарушение правил». Никита Крюков — о лишении Кирилловой серебра на ЧР-2025

«Было нарушение правил». Никита Крюков — о лишении Кирилловой серебра на ЧР-2025
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Олимпийский чемпион 2010 года, российский лыжник Никита Крюков поделился мнением о лишении Анастасии Кирилловой серебра в спринте на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани.

— В женском спринте Анастасию Кириллову лишили серебряной медали уже после финиша. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сказал, что спортсменка допустила ошибку. Согласны?
— Действительно, со стороны Кирилловой было нарушение правил. Она коснулась своими лыжами края лыж Алёны Барановой. За это полагается или дисквалификация, или последнее место в забеге. Всё зависит от того, каким пунктом правил руководствуются судьи, — приводит слова Крюкова пресс-служба ОКР.

Анастасия Кириллова лишилась серебряной медали в спринтерской гонке классическим стилем. По решению судей спортсменку переместили на шестое место из-за инцидента на финишной прямой. Таким образом, серебро перешло Алёне Барановой. Бронзовая награда досталась Анастасии Фалеевой. Победу в спринте одержала олимпийская чемпионка Наталья Терентьева.

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