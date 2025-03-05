«Было нарушение правил». Никита Крюков — о лишении Кирилловой серебра на ЧР-2025

Олимпийский чемпион 2010 года, российский лыжник Никита Крюков поделился мнением о лишении Анастасии Кирилловой серебра в спринте на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани.

— В женском спринте Анастасию Кириллову лишили серебряной медали уже после финиша. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сказал, что спортсменка допустила ошибку. Согласны?

— Действительно, со стороны Кирилловой было нарушение правил. Она коснулась своими лыжами края лыж Алёны Барановой. За это полагается или дисквалификация, или последнее место в забеге. Всё зависит от того, каким пунктом правил руководствуются судьи, — приводит слова Крюкова пресс-служба ОКР.

Анастасия Кириллова лишилась серебряной медали в спринтерской гонке классическим стилем. По решению судей спортсменку переместили на шестое место из-за инцидента на финишной прямой. Таким образом, серебро перешло Алёне Барановой. Бронзовая награда досталась Анастасии Фалеевой. Победу в спринте одержала олимпийская чемпионка Наталья Терентьева.