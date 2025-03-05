Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам на 5 марта

Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам на 5 марта
Комментарии

Сегодня, 5 марта, завершился очередной соревновательный день на чемпионате мира по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия). У мужчин и женщин состоялись соревнования в командном спринте.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Женщины. Командный Спринт Классический стиль. Финал
05 марта 2025, среда. 16:30 МСК
Окончено
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Мужчины. Командный Спринт Классический стиль. Финал
05 марта 2025, среда. 17:06 МСК
Окончено

Золотые медали завоевали норвежские лыжники Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо и представительницы Швеции Йонна Сундлинг и Майя Дальквист.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира по состоянию на 5 марта:

Напомним, российские лыжники не принимают участия в соревнованиях в Тронхейме из-за отстранения со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2025 проходит с 26 февраля по 9 марта.

ЧМ-2025 по лыжным гонкам. Календарь
Материалы по теме
На лыжном ЧМ-2025 творится история: Йоханнес Клебо сравнялся с Петтером Нортугом
На лыжном ЧМ-2025 творится история: Йоханнес Клебо сравнялся с Петтером Нортугом
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android