Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам на 5 марта

Сегодня, 5 марта, завершился очередной соревновательный день на чемпионате мира по лыжным гонкам — 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия). У мужчин и женщин состоялись соревнования в командном спринте.

Золотые медали завоевали норвежские лыжники Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо и представительницы Швеции Йонна Сундлинг и Майя Дальквист.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира по состоянию на 5 марта:

Напомним, российские лыжники не принимают участия в соревнованиях в Тронхейме из-за отстранения со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2025 проходит с 26 февраля по 9 марта.