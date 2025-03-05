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Ясми Йоэнсуу раскритиковала организаторов гонки на ЧМ-2025 в Тронхейме

Бронзовый призёр чемпионата мира, финская лыжница Ясми Йоэнсуу раскритиковала организаторов гонки на чемпионате мира — 2025 в норвежском Тронхейме.

«У женщин нет места, чтобы переодеться, в то время как королю нужен отдельный гардероб», – сказала Йоэнсуу в интервью Yle.

Норвежский королевский дом, в свою очередь, принёс извинения спортсменам за причинённые неудобства.

5 марта 2025 года на чемпионате мира по лыжным видам спорта Йоэнсуу заняла четвёртое место в командном спринте классическим стилем вместе с Кертту Нисканен. Золото завоевали шведские лыжницы Йонна Сундлинг и Майя Дальквист. Серебряные награды достались представительницам США Джессике Диггинс и Джулии Керн. Тройку призёров замкнули Аня Вебер и Надине Фендрих из Швейцарии.

Хозяйки соревнований норвежки Лотта Уднес Венг и Кристине Ставос Шистад стали лишь седьмыми.