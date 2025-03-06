Чемпионат России — 2025, женская гонка свободным стилем: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 6 марта, в рамках чемпионата России — 2025 состоится женская гонка свободным стилем. Старт запланирован на 11:00 мск. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».
Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. 10 км. Свободный стиль
06 марта 2025, четверг. 11:00 МСК
Не началось
Чемпионат России — 2025. Свободный стиль. Женщины. Стартовый лист (частично):
1. Алина Кудисова.
3. Екатерина Евтягина.
4. Анатсасия Доценко.
5. Алёна Баранова.
6. Лариса Рясина.
7. Екатерина Шибекина.
8. Анастасия Фалеева.
9. Анастасия Кулешова.
10. Дарья Канева.
11. Елизавета Шалабода.
12. Алиса Жамбалова.
13. Елизавета Пантрина.
14. Лидия Горбунова.
15. Дарья Непряева.
16. Анастасия Игнатьева.
17. Елизавета Маслакова.
18. Татьяна Сорина.
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