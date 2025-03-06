Чемпионат России — 2025, женская гонка свободным стилем: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 6 марта, в рамках чемпионата России — 2025 состоится женская гонка свободным стилем. Старт запланирован на 11:00 мск. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Чемпионат России — 2025. Свободный стиль. Женщины. Стартовый лист (частично):

1. Алина Кудисова.

2. Христина Мацокина.

3. Екатерина Евтягина.

4. Анатсасия Доценко.

5. Алёна Баранова.

6. Лариса Рясина.

7. Екатерина Шибекина.

8. Анастасия Фалеева.

9. Анастасия Кулешова.

10. Дарья Канева.

11. Елизавета Шалабода.

12. Алиса Жамбалова.

13. Елизавета Пантрина.

14. Лидия Горбунова.

15. Дарья Непряева.

16. Анастасия Игнатьева.

17. Елизавета Маслакова.

18. Татьяна Сорина.