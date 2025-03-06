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Чемпионат России — 2025, мужская гонка свободным стилем: во сколько начало, где смотреть

Чемпионат России — 2025, мужская гонка свободным стилем: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 6 марта, в рамках чемпионата России — 2025 состоится мужская гонка свободным стилем. Старт соревнований запланирован на 12:30 мск. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. 10 км. Свободный стиль
06 марта 2025, четверг. 12:30 МСК
Не началось

Чемпионат России — 2025. Свободный стиль. Мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Андрей Сахаров.

2. Сергей Устюгов.

3. Антон Тимашов.

4. Евгений Семяшкин.

5. Иван Якимушкин.

6. Кирилл Кочегаров.

7. Данила Карпасюк.

8. Дмитрий Жуль.

9. Сергей Забалуев.

10. Максим Зубцов.

11. Сергей Волков.

12. Александр Ившин.

13. Ермил Вокуев.

14. Алексей Червоткин.

16. Александр Большунов.

17. Савелий Коростелёв.

18. Сергей Ардашев.

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