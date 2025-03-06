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Кертту Нисканен обвинила организаторов в том, что она оказалась вне подиума

Кертту Нисканен обвинила организаторов в том, что она оказалась вне подиума
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Многократный призёр Олимпийских игр, финская лыжница Кертту Нисканен заявила, что организаторы чемпионата мира — 2025, который проходит в норвежском Тронхейме, виновны в том, что она оказались вне подиума.

«Из-за отсутствия должной подготовки трассы перед квалификацией, имея первый номер, мы незаслуженно потеряли время и место в первых рядах на старте финала.

Йонна в главном забеге дня сразу задала высокий темп, и нам пришлось потратить колоссальные усилия, чтобы просто подобраться к лидерам. Ясми выложилась на 100% и на финише была полностью опустошена», — приводит слова Нисканен VG.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Женщины. Командный Спринт Классический стиль. Финал
05 марта 2025, среда. 16:30 МСК
Окончено

5 марта 2025 года на чемпионате мира по лыжным видам спорта Йоэнсуу заняла четвёртое место в командном спринте классическим стилем вместе с Кертту Нисканен. Золото завоевали шведские лыжницы Йонна Сундлинг и Майя Дальквист. Серебряные награды достались представительницам США Джессике Диггинс и Джулии Керн. Тройку призёров замкнули Аня Вебер и Надине Фендрих из Швейцарии.

Хозяйки соревнований норвежки Лотта Уднес Венг и Кристине Ставос Шистад стали лишь седьмыми.

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