Кертту Нисканен обвинила организаторов в том, что она оказалась вне подиума

Многократный призёр Олимпийских игр, финская лыжница Кертту Нисканен заявила, что организаторы чемпионата мира — 2025, который проходит в норвежском Тронхейме, виновны в том, что она оказались вне подиума.

«Из-за отсутствия должной подготовки трассы перед квалификацией, имея первый номер, мы незаслуженно потеряли время и место в первых рядах на старте финала.

Йонна в главном забеге дня сразу задала высокий темп, и нам пришлось потратить колоссальные усилия, чтобы просто подобраться к лидерам. Ясми выложилась на 100% и на финише была полностью опустошена», — приводит слова Нисканен VG.

5 марта 2025 года на чемпионате мира по лыжным видам спорта Йоэнсуу заняла четвёртое место в командном спринте классическим стилем вместе с Кертту Нисканен. Золото завоевали шведские лыжницы Йонна Сундлинг и Майя Дальквист. Серебряные награды достались представительницам США Джессике Диггинс и Джулии Керн. Тройку призёров замкнули Аня Вебер и Надине Фендрих из Швейцарии.

Хозяйки соревнований норвежки Лотта Уднес Венг и Кристине Ставос Шистад стали лишь седьмыми.