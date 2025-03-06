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Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: расписание на 6 марта, где смотреть

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: расписание на 6 марта, где смотреть
Эрик Вальнес
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Сегодня, 6 марта, в норвежском Тронхейме пройдёт очередной соревновательный день чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Будет разыгран один комплект медалей в мужской эстафете. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на 6 марта.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. 6 марта (время московское):

  • 16:00. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины.
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Эстафета
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км
06 марта 2025, четверг. 16:00 МСК
Не началось

Трансляцию гонки покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Арена».

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам проходит в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. В рамках турнира будет разыграно 12 комплектов медалей: восемь — в личных гонках, четыре — в командных дисциплинах.

Календарь ЧМ-2025 по лыжным гонкам
Медальный зачёт ЧМ-2025 по лыжным гонкам
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