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Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: во сколько мужская эстафета, где смотреть

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: во сколько мужская эстафета, где смотреть
Харальд Эстберг Амундсен
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Сегодня, 6 марта, в норвежском Тронхейме состоится мужская эстафета в рамках чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Трансляцию гонки покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Арена». Начало — в 16:00 мск.

Лыжные гонки. ЧМ-2025. Мужчины, эстафета 4х7,5 км:

1. Норвегия (Эрик Вальнес, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Харальд Эстберг Амундсен и Йоханнес Клебо).
2. Финляндия (Вилле Ахонен, Ристоматти Хакола, Реми Линдхолм и Лаури Вуоринен).
3. Германия (Флориан Ноц, Альберт Кухлер, Фридрих Мох и Янош Бруггер).
4. Франция (Реми Бурдин, Уго Лапалус, Жуль Лапьер и Матис Делож).
5. Канада (Ксавье Маккивер, Антуан Сир, Макс Холманн и Оливье Левей).
6. Швеция (Трульс Гиссельман, Вильям Порома, Йенс Бурман и Эдвин Ангер).
7. США (Джеймс Клинтон Скунмейкер, Зак Кеттерсон, Кевин Больгер и Бен Огден).
8. Швейцария (Сириль Фендрих, Йонас Бауман, Джейсон Рюэш и Валерио Гронд).
9. Италия (Джованни Тикко, Федерико Пеллегрино, Давиде Грац и Симоне Дапра).
10. Япония (Рё Хиросэ, Наото Баба, Даито Ямадзаки и Харуки Ямасита).

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Эстафета
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км
06 марта 2025, четверг. 16:00 МСК
Не началось
Календарь ЧМ-2025 по лыжным гонкам
Медальный зачёт ЧМ-2025 по лыжным гонкам
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