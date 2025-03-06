Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам: во сколько мужская эстафета, где смотреть

Сегодня, 6 марта, в норвежском Тронхейме состоится мужская эстафета в рамках чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Трансляцию гонки покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Арена». Начало — в 16:00 мск.

Лыжные гонки. ЧМ-2025. Мужчины, эстафета 4х7,5 км:

1. Норвегия (Эрик Вальнес, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Харальд Эстберг Амундсен и Йоханнес Клебо).

2. Финляндия (Вилле Ахонен, Ристоматти Хакола, Реми Линдхолм и Лаури Вуоринен).

3. Германия (Флориан Ноц, Альберт Кухлер, Фридрих Мох и Янош Бруггер).

4. Франция (Реми Бурдин, Уго Лапалус, Жуль Лапьер и Матис Делож).

5. Канада (Ксавье Маккивер, Антуан Сир, Макс Холманн и Оливье Левей).

6. Швеция (Трульс Гиссельман, Вильям Порома, Йенс Бурман и Эдвин Ангер).

7. США (Джеймс Клинтон Скунмейкер, Зак Кеттерсон, Кевин Больгер и Бен Огден).

8. Швейцария (Сириль Фендрих, Йонас Бауман, Джейсон Рюэш и Валерио Гронд).

9. Италия (Джованни Тикко, Федерико Пеллегрино, Давиде Грац и Симоне Дапра).

10. Япония (Рё Хиросэ, Наото Баба, Даито Ямадзаки и Харуки Ямасита).