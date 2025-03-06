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Крюков — о падении Терентьева и Ардашева на финишной прямой: ребята недоглядели

Крюков — о падении Терентьева и Ардашева на финишной прямой: ребята недоглядели
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Олимпийский чемпион 2010 года, российский лыжник Никита Крюков поделился мнением о падении Александра Терентьева и Сергея Ардашева на финишной прямой в спринте на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
04 марта 2025, вторник. 14:38 МСК
Окончено
1
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
3:02.51
2
Владислав Осипов
Республика Татарстан
+0.75
3
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+1.44

— Можно ли сказать, что в мужском финале в дело вмешался случай, ведь Александр Терентьев и Сергей Ардашев упали на финишной прямой?
— Ты можешь быть на голову сильнее, но, чтобы выиграть гонку, у тебя глаза должны быть и на затылке тоже. Ты обязан контролировать обстановку вокруг себя на 360 градусов. Практически любое падение – признак того, что спортсмен сам где-то недоработал. Конечно, иногда вмешивается случай, но в данной ситуации, считаю, имела место потеря концентрации. Ребята недоглядели, — приводит слова Крюкова пресс-служба ОКР.

Победителем спринта стал Сергей Устюгов, серебро завоевал Владислав Осипов, тройку лидеров замкнул Савелий Коростелёв. Ардашев и Терентьев заняли пятое и шестое места соответственно.

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