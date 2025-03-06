Крюков — о падении Терентьева и Ардашева на финишной прямой: ребята недоглядели

Олимпийский чемпион 2010 года, российский лыжник Никита Крюков поделился мнением о падении Александра Терентьева и Сергея Ардашева на финишной прямой в спринте на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани.

— Можно ли сказать, что в мужском финале в дело вмешался случай, ведь Александр Терентьев и Сергей Ардашев упали на финишной прямой?

— Ты можешь быть на голову сильнее, но, чтобы выиграть гонку, у тебя глаза должны быть и на затылке тоже. Ты обязан контролировать обстановку вокруг себя на 360 градусов. Практически любое падение – признак того, что спортсмен сам где-то недоработал. Конечно, иногда вмешивается случай, но в данной ситуации, считаю, имела место потеря концентрации. Ребята недоглядели, — приводит слова Крюкова пресс-служба ОКР.

Победителем спринта стал Сергей Устюгов, серебро завоевал Владислав Осипов, тройку лидеров замкнул Савелий Коростелёв. Ардашев и Терентьев заняли пятое и шестое места соответственно.