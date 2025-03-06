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Екатерина Смирнова завоевала золото в разделке на ЧР-2025 по лыжным гонкам

Екатерина Смирнова завоевала золото в разделке на ЧР-2025 по лыжным гонкам
Екатерина Смирнова
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Тюменская лыжница Екатерина Смирнова завоевала золото в разделке свободным стилем в рамках чемпионата России — 2025 в Казани. Дистанцию на 10 км она преодолела за 24.16,9 секунды.

Серебро завоевала Алина Пеклецова, которая проиграла лидеру 21,9 секунды, а тройку призёров замкнула Дарья Непряева (+28,2 секунды отставания).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Женщины, гонка на 10 км, свободный стиль:

1. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 24.16,9.
2. Алина Пеклецова (Нижегородская область — Мордовия) +21,9 секунды отставания.
3. Дарья Непряева (Татарстан) +28,2.
4. Татьяна Сорина (Тюменская область) — +34,6.
5. Лидия Горбунова (Татарстан) +38,5.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. 10 км. Свободный стиль
06 марта 2025, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Екатерина Смирнова
Тюменская область
24:16.9
2
Алина Пеклецова
Вологодская область
+21.90
3
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+28.20
Календарь ЧР-2025 по лыжным гонкам
Медальный зачёт ЧР-2025 по лыжным гонкам
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