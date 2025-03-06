Иван Якимушкин пропустит разделку на ЧР-2025 из-за болезни

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Иван Якимушкин пропустит разделку свободным стилем на 10 км в рамках чемпионата России — 2025 из-за болезни. Об этом спортсмен сообщил в своём телеграм-канале.

«Очень ждал сегодняшнюю гонку, но сегодня без меня. Проснулся с высокой температурой, всем желаю удачи», — написал Якимушкин.

Иван Якимушкин должен был уйти в гонку под 33-м номером. Ранее на ЧР-2025 он занял 31-е место в квалификации индивидуального спринта, стал 15-м в скиатлоне и вместе с командой Тюменской области-2 занял восьмое место в смешанной эстафете.

Далее в программе турнира значатся командные спринты и эстафетные гонки.