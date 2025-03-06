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Елена Вяльбе сообщила о госпитализации Юрия Бородавко

Елена Вяльбе сообщила о госпитализации Юрия Бородавко
Юрий Бородавко
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что старший тренер сборной России Юрий Бородавко госпитализирован. У специалиста обнаружена пневмония, сообщает «РИА Новости Спорт».

Ранее Бородавко отметил, что сбор Александра Большунова в Италии принёс спортсмену пользу. Во время него российский лыжник выиграл гонку Sudtirol Moonlight Classic. Для Большунова этот международный старт стал первым за последние три года.

Отметим, что сегодня, 6 марта, в рамках чемпионата России — 2025 состоится мужская гонка свободным стилем. Старт соревнований запланирован на 12:30 мск. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».

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