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Российские ски-альпинисты Филиппов и Зинченко прошли квалификацию спринта на ЧМ-2025

Российские ски-альпинисты Филиппов и Зинченко прошли квалификацию спринта на ЧМ-2025
Никита Филиппов
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Российские спортсмены, которые выступают в ски-альпинизме, преодолели квалификационный этап в спринте в рамках чемпионата мира — 2025 в Австрии. Отметим, что эта дисциплина является олимпийской.

В соревнованиях мужчин Никита Филиппов занял 25-е место, проиграв лидеру 9,65 секунды. Победу одержал испанец Ориол Кардона Колл, который преодолел дистанцию за 2.45,4 секунды. Ещё один россиянин Павел Якимов финишировал на 43-м месте (+18,82 секунды отставания), Даниил Слушкин — на 61-м (+30,98), а Андрей Фёдоров — 62-м (+32,52).

С 29-м результатом в квалификации оказалась Дарья Зинченко, которая в женских соревнованиях уступила лидеру 31,62 секунды. На первом месте по итогам предварительного старта оказалась француженка Эмили Харроп. Ей удалось пройти квалификацию за 3.13,04 секунды. Другая россиянка Ирина Рачинская стала 42-й (+40,92), а Варвара Прохорова — 59-й (+53,55).

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