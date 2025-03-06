Непряева: дистанция коньком — самое страшное, что может быть, досадно, я «слила» концовку

Лыжница Дарья Непряева прокомментировала выступление в разделке свободным стилем на ЧР-2025 в Казани. Спортсменка завоевала бронзу, уступив Екатерине Смирновой 28,2 секунды.
«Любая медаль для меня – это очень круто. Прогресс есть. Коньковая дистанция – это самое страшное, что может быть. Но в этом году на главном старте получилось побороться за тройку, я очень этому рада. Досадно, что я так «слила» концовку, но я просто ехала и терпела. С самого начала взяла высокий темп, чтобы с первых метров включаться в борьбу за тройку лучших.
Не жалею, что начала в полную силу, сложно сказать, ошибка это или нет, в принципе я додержала почти до конца высокий темп, просела только на концовке. Тяжёлая часть там уже шла равнинная, что я просто шла на зубах что называется и терпела. Погода не повлияла, снегопад не заметила», – передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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