Большунов стал первым в разделке на ЧР-2025 по лыжным гонкам, Устюгов — четвёртый
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов завоевал золотую медаль в гонке свободным стилем с раздельным стартом на ЧР-2025 по лыжным гонкам в Казани. Дистанцию на 10 км он преодолел за 21.18,7 секунды.
Второе место завоевал Савелий Коростелёв, который проиграл лидеру 6,5 секунды. Тройку призёров замкнул Артём Мальцев (+17,4 секунды отставания).
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025, Казань. Мужчины, гонка на 10 км, свободный стиль:
1. Александр Большунов (Татарстан) — 21.18,7.
2. Савелий Коростелёв (Татарстан) +6,5 секунды отставания.
3. Артём Мальцев (Тюменская область) +17,4.
4. Сергей Устюгов (ХМАО) — +22,1.
5. Сергей Ардашев (Татарстан) +35,2.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. 10 км. Свободный стиль
06 марта 2025, четверг. 12:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
21:18.7
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+6.50
3
Артём Мальцев
Тюменская область
+17.40
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