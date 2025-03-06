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Кулешова: надеюсь, что в следующем сезоне поедем на международные соревнования

Кулешова: надеюсь, что в следующем сезоне поедем на международные соревнования
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Бронзовый призёр Олимпиады-2018 и чемпионата мира – 2019 в эстафетах российская лыжница Анастасия Кулешова поделилась мнением о возможном допуске российских лыжников на международные соревнования.

«Довольна собой, состояние было получше, после скиатлона вообще не понимала, что со мной происходит, что с самочувствием, что с мышцами, отвратительные были ощущения, не мои явно движения. Очень люблю скиатлон, 20 км, но, видимо, как-то эта трасса мне не подходит, не пойму, как её бежать пока, не получается «прощупать» её.

Мы были в горах на сборах, на высоте 2000 метров. Возможно, там были какие-то ошибки, недочёты в подготовке. Не смогли спуститься с высоты в оптимальной форме. Сейчас уже чувствую, что могу терпеть, выдавать скорость, могу прибавлять, начинаю приходить в себя. Жаль, конечно, что так поздно, но на второй волне сейчас выезжать.

Всё индивидуально, мне нужно либо сразу перед соревнованиями спускаться, либо чуть-чуть позже. Надеюсь, что в следующем году мы поедем на международные соревнования, поэтому важно было попробовать разные варианты», – передаёт слова Кулешовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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