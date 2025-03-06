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Пеклецова: на этом чемпионате мои гонки — скиатлон и гонка с раздельным стартом

Пеклецова: на этом чемпионате мои гонки — скиатлон и гонка с раздельным стартом
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Российская лыжница Алина Пеклецова поделилась мнением о своём выступлении на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани.

«Оценю гонку на твёрдые четыре с плюсом. Может быть, даже на пять с минусом. Всегда выходишь и пытаешься работать так, чтобы стать первой, но и таким результатом я довольна. Всё ещё впереди. Знала, что на этом чемпионате мои гонки – это скиатлон и гонка с раздельным стартом.

Спринт я особо не воспринимаю, я его обычно не очень хорошо бегаю, командные гонки я тоже не бегу. Поэтому основной настрой был именно на эти две гонки, рада, что всё получилось как хотела», – передаёт слова Пеклецовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В разделке свободным стилем в рамках чемпионата России — 2025 Пеклецова завоевала серебро. Золото взяла Екатерина Смирнова.

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