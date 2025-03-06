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Большунов жёстко высказался по поводу стычки с Устюговым на ЧР-2025 в Казани

Большунов жёстко высказался по поводу стычки с Устюговым на ЧР-2025 в Казани
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Александр Большунов
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал контакт с Сергеем Устюговым в полуфинале спринта в рамках чемпионата России — 2025 в Казани. Сегодня, 6 марта, он выиграл разделку, а Устюгов стал четвёртым.

«Сегодня получилось выиграть, потому что меня никто не бил палкой по мышцам. На спринте был удар палкой в спину, было рассечение – так нельзя. По международным правилам человека, который бьёт палкой и наносит повреждение, не просто дисквалифицировали бы в конкретной гонке, но и на n-е количество гонок отстранили бы! Если бы в спринте на месте Устюгова был Большунов, то что было бы?! Большунова бы дисквалифицировали на полгода! Как тут не быть злым, когда тебя просто убирают с финала спринта, а тому, кто бьёт палкой – ничего?! Олимпиада – то, что двигает меня вперёд. Даже если есть хоть 1%, что нас допустят, я буду готовиться», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, во вторник, 4 марта, в полуфинале спринта на чемпионате России – 2025 Большунов зацепил лыжи и палки Устюгова во время ускорения, за что получил жёлтую карточку от судей. В финал Александр не квалифицировался, финишировав третьим в полуфинале. Устюгов, получивший устное предупреждение, вышел в решающую стадию и стал победителем.

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