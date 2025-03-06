Коростелёв — о Большунове: шли в одни ноги, надежда была на победу — но сил не было

Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв по итогам гонки свободным стилем с раздельным стартом на ЧР-2025 по лыжным гонкам в Казани подчеркнул, что на старте он экономил силы и в итоге не смог справиться с усталостью, но надеется на восстановление к следующей эстафете.

«На третьем километре понял, что не надо было так аккуратничать, когда мне сказали, что проигрываю уже почти 15 секунд. Равнинная часть пошла, со спусками, поэтому резко прибавил, это помогло стабилизировать отрыв. В себе был уверен, за счёт того, что сэкономил на старте. Шли примерно в одни ноги с Большуновым, где-то чуть проигрывал, в концовке прибавил. Оставалось порядка семи секунд, надежда была на самом деле и на победу. Но сил не было. Силы на эстафету есть, сегодня вечерняя гонка, завтра день отдыха, восстановимся и побежим», – передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, по итогам гонки свободным стилем с раздельным стартом на ЧР-2025 по лыжным гонкам в Казани Александр Большунов завоевал золотую медаль. Дистанцию на 10 км он преодолел за 21.18,7 секунды. Второе место завоевал Савелий Коростелёв, который проиграл лидеру 6,5 секунды. Тройку призёров замкнул Артём Мальцев (+17,4 секунды отставания).