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Коростелёв: не получалась первая часть, излишне экономил силы, осознанно осторожничал

Коростелёв: не получалась первая часть, излишне экономил силы, осознанно осторожничал
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Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв поделился мнением о выступлении в гонке свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России – 2025 по лыжным гонкам в Казани.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. 10 км. Свободный стиль
06 марта 2025, четверг. 12:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
21:18.7
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+6.50
3
Артём Мальцев
Тюменская область
+17.40

«Оцениваю эту гонку на 7 из 10. Не получилась первая часть, излишне сэкономил силы. Осознанно осторожничал, особенно на первом кругу. На втором уже включался, с первой же части, а на первом экономил силы, поскольку концовка сегодня будто бы решала побольше. Мы поменяли лыжи буквально минут за 10 до старта.

Во время гонки девочек мы обкатывали одни лыжи, потом пошла информация, что можно сегодня тёплые выкатываться. И мы без откатки, без всего лыжи из чехла выдернули и побежали. Более чем уверен, что это было правильное решение», – передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов завоевал золотую медаль в гонке свободным стилем с раздельным стартом на ЧР-2025 по лыжным гонкам в Казани. Второе место занял Савелий Коростелёв. Тройку призёров замкнул Артём Мальцев.

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