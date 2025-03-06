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Большунов: если не будет Олимпиады, то для чего бегать? Для всероссийских соревнований?

Большунов: если не будет Олимпиады, то для чего бегать? Для всероссийских соревнований?
Александр Большунов
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Лидер российской сборной по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что не видит смысла в выступлениях без допуска на Олимпиаду.

— Для меня это (Олимпиада) одна из главных целей. Это то, что будет меня двигать вперёд. Если её не будет, то для чего готовиться и бегать? Для всероссийских соревнований? Нет, спасибо. Нужны мировые старты, и тренироваться (нужно) для того, чтобы быть лучшим в мире.

— Держите в уме допуск на Олимпиаду?
— 1% есть. Буду стараться даже к этому готовиться и биться. Если будет больше, это уже хорошая новость, — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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