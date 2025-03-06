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Артём Мальцев: сезон волнообразный, где-то есть результат, где-то нет

Артём Мальцев: сезон волнообразный, где-то есть результат, где-то нет
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Российский лыжник Артём Мальцев прокомментировал свое выступление на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани, и по ходу сезона в целом.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. 10 км. Свободный стиль
06 марта 2025, четверг. 12:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
21:18.7
2
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+6.50
3
Артём Мальцев
Тюменская область
+17.40

«За «золото» в теории мог, наверное, побороться, как минимум за вторую строчку. С Савелием Коростелёвым мы бежали ровно, по нулям. У меня даже было небольшое преимущество на определённом отрезке, меня по его графику вели. Потом чуть сдал, не знаю, наверное, он чуть помоложе меня, лет так на 12. Поэтому разница есть, это сыграло.

Тактически всё было неплохо, но это разделка на 10 километров, не на 15. Я больше люблю 15 километров. На 10-ке нужно совсем по-другому бегать, это разные дистанции, по-разному надо настраиваться. Сезон в целом волнообразный был, где-то есть результат, где-то нет. Сложно сказать, но он ещё и не закончился, ещё будут гонки. Впереди финал Кубка России в Кировске, старты будут», – передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов завоевал золотую медаль в гонке свободным стилем с раздельным стартом.Второе место завоевал Савелий Коростелёв. Тройку призёров замкнул Артём Мальцев.

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