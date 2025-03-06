Александр Терентьев побежит командный спринт с Артёмом Мальцевым

Российский лыжник Артём Мальцев рассказал, что будет бежать командный спринт с олимпийским чемпионом Александром Терентьевым на чемпионате России – 2025 в Казани.

«На оставшиеся гонки настрой боевой, побежим командный спринт с Александром Терентьевым. Он сильный спринтер, у него в личной гонке не получилось, было падение. Поэтому он выйдет с большой мотивацией на командный спринт», – передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В личном спринте Артём Терентьев не смог попасть в число призёров соревнований из-за столкновения в финале с Сергеем Ардашевым. Победителем спринта стал Сергей Устюгов, серебро завоевал Владислав Осипов, тройку лидеров замкнул Савелий Коростелёв. Ардашев и Терентьев заняли пятое и шестое места соответственно.