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Александр Терентьев побежит командный спринт с Артёмом Мальцевым

Александр Терентьев побежит командный спринт с Артёмом Мальцевым
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Российский лыжник Артём Мальцев рассказал, что будет бежать командный спринт с олимпийским чемпионом Александром Терентьевым на чемпионате России – 2025 в Казани.

«На оставшиеся гонки настрой боевой, побежим командный спринт с Александром Терентьевым. Он сильный спринтер, у него в личной гонке не получилось, было падение. Поэтому он выйдет с большой мотивацией на командный спринт», – передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В личном спринте Артём Терентьев не смог попасть в число призёров соревнований из-за столкновения в финале с Сергеем Ардашевым. Победителем спринта стал Сергей Устюгов, серебро завоевал Владислав Осипов, тройку лидеров замкнул Савелий Коростелёв. Ардашев и Терентьев заняли пятое и шестое места соответственно.

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