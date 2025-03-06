Вик Уайлд: не думаю, что Трампа волнует возвращение россиян на международные соревнования

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду россиянин Вик Уайлд заявил, что президента США Дональда Трампа не волнует возвращение российских спортсменов на международную арену. Так он отреагировал на возобновление дипломатических контактов между двумя странами.

«Не думаю, что Трампа волнует возвращение российских спортсменов на международные соревнования, но, похоже, США сейчас стремятся к мирному соглашению.

Политика всегда влияет на олимпийские виды спорта. Давайте привыкнем к этому факту», — приводит слова Уайлда «РИА Новости Спорт».

Напомним, Вик Уайлд получил российское гражданство в 2012 году перед Играми в Сочи.