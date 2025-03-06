Старт мужской эстафеты на ЧМ-2025 по лыжным гонкам был вновь перенесён из-за погоды

Начало классической мужской эстафеты в рамках чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам в Тронхейме (Норвегия) было вновь перенесено из-за погодных условий. Об этом сообщили в FIS.

Новое время старта гонки — 16:30 мск. Начало было сдвинуто из-за урагана, который с утра бушует на месте проведения соревнований. Технические службы не успели подготовить трассу для лыжников.

Трансляцию гонки покажет телеканал «Матч! Арена». Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам проходит в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. В рамках турнира будет разыграно 12 комплектов медалей: восемь — в личных гонках, четыре — в командных дисциплинах.