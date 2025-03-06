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Старт мужской эстафеты на ЧМ-2025 по лыжным гонкам был вновь перенесён из-за погоды

Старт мужской эстафеты на ЧМ-2025 по лыжным гонкам был вновь перенесён из-за погоды
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Начало классической мужской эстафеты в рамках чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам в Тронхейме (Норвегия) было вновь перенесено из-за погодных условий. Об этом сообщили в FIS.

Новое время старта гонки — 16:30 мск. Начало было сдвинуто из-за урагана, который с утра бушует на месте проведения соревнований. Технические службы не успели подготовить трассу для лыжников.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Эстафета
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км
06 марта 2025, четверг. 16:30 МСК
Не началось

Трансляцию гонки покажет телеканал «Матч! Арена». Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам проходит в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. В рамках турнира будет разыграно 12 комплектов медалей: восемь — в личных гонках, четыре — в командных дисциплинах.

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