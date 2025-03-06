Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира — 2025, Швейцария — вторая

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира — 2025, Швейцария — вторая
Аудио-версия:
Комментарии

Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету в рамках чемпионата мира — 2025, который проходит в норвежском Тронхейме. В состав команды вошли Эрик Вальнес, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Харальд Эстберг Амундсен и Йоханнес Клебо. Они преодолели дистанцию за 1:08.13,7.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Эстафета
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км
06 марта 2025, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Швейцария
3
Швеция

Вторыми стали представители Швейцарии (Сириль Фендрих, Йонас Бауман, Джейсон Рюэш и Валерио Гронд), отстав от лидеров на 21,6. Тройку сильнейших замкнули шведские лыжники (Трульс Гиссельман, Вильям Порома, Йенс Бурман и Эдвин Ангер) с отставанием 21,8.

Лыжные гонки. ЧМ-2025. Мужчины, эстафета 4х7,5 км. Результаты:

  1. Норвегия (Эрик Вальнес, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Харальд Эстберг Амундсен, Йоханнес Клебо) — 1:08.13,7
  2. Швейцария (Сириль Фендрих, Йонас Бауман, Джейсон Рюэш и Валерио Гронд) — отставание +21,6
  3. Швеция (Трульс Гиссельман, Вильям Порома, Йенс Бурман и Эдвин Ангер) +21,8
  4. Франция +25,2
  5. Канада +25,3
  6. Италия +31,1
Материалы по теме
На лыжном ЧМ-2025 творится история: Йоханнес Клебо сравнялся с Петтером Нортугом
На лыжном ЧМ-2025 творится история: Йоханнес Клебо сравнялся с Петтером Нортугом
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android