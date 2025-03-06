Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Чемпионка мира по сноуборду София Надыршина стала мамой

Чемпионка мира по сноуборду София Надыршина стала мамой
Комментарии

Чемпионка мира в параллельном слаломе россиянка София Надыршина в социальных сетях сообщила, что родила ребёнка. Спортсменка опубликовала снимки дочери, которая родилась 5 марта.

Фото: Из личного архива Софии Надыршиной

Фото: Из личного архива Софии Надыршиной

Фото: Из личного архива Софии Надыршиной

21-летняя Надыршина победила в параллельном слаломе на чемпионате мира 2021 года. На том же турнире россиянка стала второй в параллельном гигантском слаломе. На счету россиянки ещё две победы на этапах Кубка мира, а также в её активе восемь золотых медалей чемпионатов России.

Напомним, российские сноубордисты с 2022 года не могут принимать участие в международных соревнованиях из-за отстранения со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Материалы по теме
Вик Уайлд: не думаю, что Трампа волнует возвращение россиян на международные соревнования
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android