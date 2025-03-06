Чемпионка мира по сноуборду София Надыршина стала мамой

Чемпионка мира в параллельном слаломе россиянка София Надыршина в социальных сетях сообщила, что родила ребёнка. Спортсменка опубликовала снимки дочери, которая родилась 5 марта.

Фото: Из личного архива Софии Надыршиной

Фото: Из личного архива Софии Надыршиной

Фото: Из личного архива Софии Надыршиной

21-летняя Надыршина победила в параллельном слаломе на чемпионате мира 2021 года. На том же турнире россиянка стала второй в параллельном гигантском слаломе. На счету россиянки ещё две победы на этапах Кубка мира, а также в её активе восемь золотых медалей чемпионатов России.

Напомним, российские сноубордисты с 2022 года не могут принимать участие в международных соревнованиях из-за отстранения со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).