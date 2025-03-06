Йоханнес Клебо установил рекорд по числу золотых медалей с чемпионатов мира у мужчин

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо установил новый рекорд у мужчин по общему количеству золотых медалей с чемпионатов мира по лыжным гонкам в истории.

Сегодня, 6 марта, Клебо принёс сборной Норвегии победу в эстафете на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия).

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Мужчины, эстафета 4х7,5 км. Результаты:

Норвегия (Эрик Вальнес, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Харальд Эстберг Амундсен, Йоханнес Клебо) — 1:08.13,7. Швейцария (Сириль Фендрих, Йонас Бауман, Джейсон Рюэш и Валерио Гронд) — отставание 21,6. Швеция (Трульс Гиссельман, Вильям Порома, Йенс Бурман и Эдвин Ангер) +21,8.

Для Клебо это 14-я золотая медаль с мировых первенств. Ранее рекордом (13) у мужчин обладал соотечественник Йоханнеса легендарный Петтер Нортуг.

Отметим, что в активе Клебо шесть личных золотых медалей и восемь эстафетных. У Нортуга — семь личных и шесть командных.

Абсолютный рекорд по победам на чемпионатах мира (как у мужчин, так и у женщин) принадлежит норвежке Марит Бьорген. В её активе 18 золотых медалей.