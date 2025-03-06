Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо установил рекорд по числу золотых медалей с чемпионатов мира у мужчин

Йоханнес Клебо установил рекорд по числу золотых медалей с чемпионатов мира у мужчин
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо установил новый рекорд у мужчин по общему количеству золотых медалей с чемпионатов мира по лыжным гонкам в истории.

Сегодня, 6 марта, Клебо принёс сборной Норвегии победу в эстафете на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия).

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Мужчины, эстафета 4х7,5 км. Результаты:

  1. Норвегия (Эрик Вальнес, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Харальд Эстберг Амундсен, Йоханнес Клебо) — 1:08.13,7.
  2. Швейцария (Сириль Фендрих, Йонас Бауман, Джейсон Рюэш и Валерио Гронд) — отставание 21,6.
  3. Швеция (Трульс Гиссельман, Вильям Порома, Йенс Бурман и Эдвин Ангер) +21,8.
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Эстафета
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км
06 марта 2025, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Швейцария
3
Швеция

Для Клебо это 14-я золотая медаль с мировых первенств. Ранее рекордом (13) у мужчин обладал соотечественник Йоханнеса легендарный Петтер Нортуг.

Отметим, что в активе Клебо шесть личных золотых медалей и восемь эстафетных. У Нортуга — семь личных и шесть командных.

Абсолютный рекорд по победам на чемпионатах мира (как у мужчин, так и у женщин) принадлежит норвежке Марит Бьорген. В её активе 18 золотых медалей.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android