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Клебо сравнялся с Вяльбе и Йохауг по числу побед на чемпионатах мира

Клебо сравнялся с Вяльбе и Йохауг по числу побед на чемпионатах мира
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо сравнялся с россиянкой Еленой Вяльбе и соотечественницей Терезе Йохауг по общему числу золотых медалей, завоёванных на чемпионатах мира.

Сегодня, 6 марта, Клебо принёс сборной Норвегии победу в эстафете на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия). Для Йоханнеса это 14-е золото с ЧМ, столько же за карьеру завоевали Вяльбе и Йохауг.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Эстафета
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км
06 марта 2025, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Швейцария
3
Швеция

Отметим, что у Йохауг, как и у Клебо, ещё есть возможность улучшить своей медальный результат. Вяльбе же завершила карьеру ещё в 1998 году, сейчас она возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).

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