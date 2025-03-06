Йоханнес Клебо на ЧМ-2025 повторил уникальное достижение Елены Вяльбе
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо повторил уникальное достижение легендарной российской лыжницы Елены Вяльбе.
Клебо на данный момент завоевал пять из пяти разыгранных золотых медалей на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия):
- спринт, свободный стиль;
- скиатлон;
- гонка на 10 км, классический стиль;
- командный спринт, классический стиль;
- мужская эстафета.
Вяльбе принадлежит рекорд, в рамках которого она выиграла все проведённые гонки на чемпионате мира 1997 года. Он тоже проводился в Тронхейме.
- Гонка на 15 км, свободный стиль;
- Гонка на 5 км, классический стиль;
- Гонка 10 км, преследование;
- Женская эстафета;
- Гонка на 30 км, классический стиль.
Нельзя не отметить, что у Клебо есть шанс побить рекорд Вяльбе и завоевать шестое золото на одном ЧМ. Он предоставится ему в марафоне классикой, который пройдёт 8 марта.
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