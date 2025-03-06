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Йоханнес Клебо на ЧМ-2025 повторил уникальное достижение Елены Вяльбе

Йоханнес Клебо на ЧМ-2025 повторил уникальное достижение Елены Вяльбе
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо повторил уникальное достижение легендарной российской лыжницы Елены Вяльбе.

Клебо на данный момент завоевал пять из пяти разыгранных золотых медалей на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия):

  • спринт, свободный стиль;
  • скиатлон;
  • гонка на 10 км, классический стиль;
  • командный спринт, классический стиль;
  • мужская эстафета.

Вяльбе принадлежит рекорд, в рамках которого она выиграла все проведённые гонки на чемпионате мира 1997 года. Он тоже проводился в Тронхейме.

  • Гонка на 15 км, свободный стиль;
  • Гонка на 5 км, классический стиль;
  • Гонка 10 км, преследование;
  • Женская эстафета;
  • Гонка на 30 км, классический стиль.

Нельзя не отметить, что у Клебо есть шанс побить рекорд Вяльбе и завоевать шестое золото на одном ЧМ. Он предоставится ему в марафоне классикой, который пройдёт 8 марта.

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