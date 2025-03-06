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«Пусть читает правила». Вяльбе отреагировала на критику судейства со стороны Большунова

«Пусть читает правила». Вяльбе отреагировала на критику судейства со стороны Большунова
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на слова трёхкратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира Александра Большунова, который заявил, что Сергей Устюгов проколол ему мышцу и должен был быть дисквалифицирован по международным правилам.

«Я не слышала, что там Саша заявлял. Пусть Большунов читает правила. Откроет правила, придёт к членам жюри и вместе с ними посмотрит все эти инциденты и увидит, кто и что сделал», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Большунов имел в виду инцидент, произошедший с ним и Устюговым в полуфинале личного спринта на чемпионате России – 2025. Большунов зацепил лыжи и палки Устюгова во время ускорения, Сергей чуть не потерял равновесие, а затем махнул палкой в сторону Александра. Большунов получил за своё поведение жёлтую карточку от судей. В финал Александр не квалифицировался, финишировав третьим в полуфинале, Устюгов вышел в решающую стадию и стал победителем.

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