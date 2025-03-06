Губерниев: зачем слушать Большунова! Вот так мы вместе с Сашей правила и не знаем!

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которые она адресовала трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову.

Большунов ранее критически высказался в адрес судейства на чемпионате России – 2025 из-за решения по его контакту с Сергеем Устюговым в полуфинале личного спринта. Вяльбе в ответ посоветовала Большунову открыть правила и вместе с членами жюри пересмотреть инцидент.

«Вот и Большунов на всю страну фактически подтверждает — судейство и организация чемпионата России со стороны ФЛГР — полное фуфло!

Ну, конечно, милая, зачем слушать Большунова! Нужно только одно место его титулами прикрывать! Вот так мы вместе с Сашей правила и не знаем! Вдвоём!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.