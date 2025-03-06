Вальнес — об эстафете ЧМ-2025: это не преимущество — быть одному впереди

Чемпион Олимпиады-2022 в командном спринте норвежский лыжник Эрик Вальнес высказался о победе в мужской эстафете на чемпионате мира — 2025.

«Это был довольно сложный этап. Было весело. Здесь есть хороший заряд бодрости. Мы не должны относиться к этому легкомысленно. Не знал, что Швеция и Финляндия упали.

Мало что видел, но немного удивлён, что никто не использует реальный шанс. Это не преимущество — быть одному впереди. Преимущество быть в группе, однако это обязательное условие, чтобы мы работали вместе», — приводит слова Вальнеса TV2.

На первом этапе эстафеты швед Трульс Гиссельман и представитель Финляндии Нико Анттола упали. Финляндия заняла 10-е место в эстафете, Швеция — третье. Норвежцы стали победителями, преодолев дистанцию за 1:08.13,7.