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Йоханнес Клебо прокомментировал рекордную победу на чемпионате мира

Йоханнес Клебо прокомментировал рекордную победу на чемпионате мира
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал победу в составе сборной Норвегии в эстафете на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия). Это золото стало для Клебо 14-м, что является абсолютным рекордом у мужчин.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Эстафета
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км
06 марта 2025, четверг. 16:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Швейцария
3
Швеция

«Испытываю огромную радость и гордость от того, что являюсь частью этой эстафетной команды. На втором круге я быстро поднялся в подъём, и мне сообщили, что моё лидерство составляет почти минуту. Буду помнить этот день до самой смерти, на все 100%. Сохраню как можно больше этих моментов здесь, в своём телефоне и в книге воспоминаний.

Я старался наслаждаться каждой секундой. Конечно, это приятный бонус (о рекорде). Этот чемпионат превзошёл все мои ожидания», — приводит слова Клебо NRK.

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