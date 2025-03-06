Йоханнес Клебо прокомментировал рекордную победу на чемпионате мира

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал победу в составе сборной Норвегии в эстафете на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия). Это золото стало для Клебо 14-м, что является абсолютным рекордом у мужчин.

«Испытываю огромную радость и гордость от того, что являюсь частью этой эстафетной команды. На втором круге я быстро поднялся в подъём, и мне сообщили, что моё лидерство составляет почти минуту. Буду помнить этот день до самой смерти, на все 100%. Сохраню как можно больше этих моментов здесь, в своём телефоне и в книге воспоминаний.

Я старался наслаждаться каждой секундой. Конечно, это приятный бонус (о рекорде). Этот чемпионат превзошёл все мои ожидания», — приводит слова Клебо NRK.